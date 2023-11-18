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Наталия Медведева пожаловалась, что у ее ребенка режутся зубы

Юмористка Наталия Медведева заявила, что не спит уже неделю из-за ребенка

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Юмористка Наталия Медведева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ей тяжело ухаживать за ребенком, у которого режутся зубы.

«Я не жалуюсь, не играю в жертву, не прошу о помощи — это просто факт. Сегодня в 3:30 ночи, прокричавшись в подушку от бессилия рядом с опухшим от слез ребенком, я явно и четко осознала, что слова «ой, девочка, тебе 25, 28, 30 лет, и ты еще не родила?» — не оскорбление!» — высказалась Медведева.

По словам юмористки, ее новорожденная дочь уже неделю постоянно плачет, не может спать и не слезает с рук из-за режущихся зубов. Она отметила, что пережить несколько бессонных ночей в 20 лет — не такая уж проблема, в то время как в 40-летнем возрасте каждая ночь без сна дается с трудом. Медведева в шутку посоветовала молодым девушкам выбирать не семью, а работу, потому что там можно хотя бы спать.

«С маленькими детьми бессонные ночи есть всегда. Не берем особые случаи или «сдать на 24/7 бабушке и няням». Если вы выбираете между семьей и карьерой — выбирайте карьеру, там можно взять и поспать», — резюмировала юмористка.

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