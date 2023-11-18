Режиссер «Брата 3» не исключил смену названия фильма

Режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его авторскому фильму не выдают прокатное удостоверение из-за названия. Он признался, что ему «все равно», как будет называться кинолента, лишь бы ее увидели жители Тамбова.

«Сорвалась субботняя премьера «Брата 3» в московском кинотеатре «Октябрь» и, естественно, журналисты написали, переворачивая всю суть, что отказано в выдаче прокатного удостоверения, фильм запрещен. Нет, фильм не запрещен, он не закрыт. Прокатное удостоверение для этой картины на стадии отработки, выдачи. К сожалению, слишком затянулась дискуссия с представителями Минкульта по телефону на уровне «ну зачем такое название?» Я пытался объяснить, что не нарушаю законы России, называя фильм «Брат 3». Есть предложение сменить название. Мне все равно, как будет называться картина, лишь бы ее увидели жители Тамбова. Этот фильм — признание художника в любви к своему городу. Да, через необычные формы. Это не документалистика, не фильм, основанный на реальных событиях. Это фантасмагория, арт-хаусное, авторское кино, оно с легкой толикой иронии, даже провокативностью. Да, присутствует нецензурная лексика, которая запикана. Но это честный фильм, который может конкурировать с любыми западными мировыми хитами», — сказал Переверзев.

Режиссер отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд, а претензии министерства культуры больше касаются не содержания фильма, а «каких-то юридических норм».

«Если фильм будет на экране и будут обнаружены какие-то отсылы или намеки, я готов нести за это ответственность. Я гражданин Российской Федерации, я живу здесь. Я открыт. Поэтому я считаю, что недопустимо этот фильм ограничить и не дать его зрителю. Если у кого-то были бы ко мне какие-то претензии, то они спокойно могли бы оспаривать их в судах после выхода фильма в прокат. Соответственно, все придирки к качеству фильма тоже исключены, так как фильм прошел технический контроль и принят в Госфильмофонд. У нас на руках есть акт о приемке», — заявил Переверзев.

По его словам, если в понедельник утром, 20 ноября, «Брат 3» так и не получит прокатное удостоверение или номер, будет сорвана премьера в Тамбове, где снималась картина. Под угрозой срыва и премьера в Санкт-Петербурге, которая намечена на 22 ноября.

Гендиректор прокатной компании HHG Владислав Пастернак сообщал, что фильм Переверзева выйдет в широкий прокат 23 ноября.

В картине, не связанной с дилогией Алексея Балабанова «Брат», снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Ранее режиссер Арсений Гончуков анонсировал выход «Сказки» Александра Сокурова в сети после того, как Минкульт России запретил фильм к показу.