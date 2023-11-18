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Дочь Началовой рассказала, зачем уезжала в Китай

Дочь певицы Началовой Вера осталась довольна поездкой в Китай

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veraldonina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала в социальных сетях, зачем уезжала в Китай. На это обратило внимание издание dni.ru.

16-летняя начинающая певица провела каникулы в Китае, куда отправилась с командой школы «Интеграция XXI век». Девушка побывала в нескольких городах и пообщалась с учащимися местных школ и вузов.

«Китай, спасибо за дружбу и эмоции, которые останутся навсегда в моем сердце. А мы теперь с нетерпением ждем ответного визита ребят в Россию!» — написала Вера Алдонина в социальных сетях.

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Ей было 38 лет.

Летом Алдонина признавалась, что очень гордится своей мамой как артисткой и как человеком, поэтому радуется из-за сравнений с ней.

«Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно», — заявила девушка.

Ранее Катя Лель сделала предсказание для человечества.

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