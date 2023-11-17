Долинский рассказал о последнем разговоре с Инной Чуриковой

Актер Владимир Долинский вспомнил в беседе с aif.ru, что последний раз беседовал с артисткой Инной Чуриковой после ее спектакля «Ложь во спасение» в театре Ленком.

«Захожу после спектакля за кулисы, она спрашивает: «Как?» Отвечаю: «Инка, ну, что говорить?! Шедеврально!» А она: «Знаешь, в первом акте не так, нет, не так…» — рассказал Долинский.

Актер признался, что его удивило отношение актрисы к своей игре — то, что она была «вся в сомнениях», в то время как зрители «боялись дышать» во время ее выступления.

Недавно Долинский также рассказал, как его коллеги Валентин Гафт и Анатолий Папанов нелестно высказывались о своих актерских работах.

«Валя Гафт заявлял: «О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!». А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: «Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!» — вспомнил Долинский.

По словам актера, после бесед со своими известными коллегами к нему пришло осознание, что хорошие артисты, как правило, критично относятся к своей работе.

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