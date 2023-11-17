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Долинский вспомнил слова Папанова: «Хуже меня актера не найти»

Актер Долинский заявил, что Гафт и Папанов критично относились к своей работе

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Долинский рассказал, что его коллеги Валентин Гафт и Анатолий Папанов часто нелестно высказывались о своих актерских работах. Его слова передает aif.ru.

«Валя Гафт заявлял: «О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!». А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: «Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!» — вспомнил Долинский.

По словам актера, после бесед со своими известными коллегами к нему пришло осознание, что хорошие артисты, как правило, критично относятся к своей работе.

Недавно Долинский признался, что актер Андрей Миронов, которого он знал с детства, всю жизнь был завистником.

«Знаете, кому он завидовал? Безумно. Даже когда он его уже перерос, когда он был знаменит и не хуже его, если не лучше был. Он завидовал Олегу Табакову!» — заявил Долинский.

Актер подчеркнул, что звезде «Бриллиантовой руки» казалось, будто он не настолько же обаятельный и популярный, как Табаков. Его зависть к бывшему худруку Табакерки Долинский назвал «комплексом Андрюши».

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.

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