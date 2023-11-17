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Группу «Би-2» призвали признать спонсорами терроризма

Группу «Би-2» попросили проверить на факт государственной измены

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Организация «Зов Народа» попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать спонсорами терроризма. Обращение организации опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Общественным движением «Зов Народа» обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы «Би-2», которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и к сожалению, продолжающая зарабатывать на территории нашей страны», — сказано в сообщении.

Как указали в организации, 16 ноября вокалист «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Лева, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что группа оказывает финансовую помощь украинским войскам для закупки оружия и техники.

«На основании изложенного, просим: 1. Признать на территории РФ спонсорами терроризма и государственными изменниками представителей группы «Би-2». 2. Арестовать принадлежащее им имущество на территории России. Запретить транслировать их творчество на радио и иных площадках», — сказано в сообщении движения.

В своем посте представители «Зова народа» опубликовали полный текст обращения, а также скриншоты заявлений вокалиста «Би-2» в Instagram.

В мае Минюст РФ внес Бортника в перечень иноагентов. В ведомстве отметили, что музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, а также негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.

В июне концерт «Би-2» отменили в Киргизии.

Ранее группа Zero People перенесла тур после срыва концерта в Петербурге.

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