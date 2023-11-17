«Хватить плодить слухи»: Саша Петров объяснил, почему больше не скрывает жену

Актер Саша Петров на светской премьере фильма Романа Полански «Дворец» в Москве рассказал, почему перестал скрывать жену от публики. Об этом пишет портал «Утро.Ру».

«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», — объяснил Петров.

До мероприятия актер два месяца не ходил с женой на светские рауты, однако теперь он намерен пересмотреть свое отношение, пишет СМИ.

Журналисты спросили звездную пару о свадьбе, которую они планируют отпраздновать. Однако возлюбленные предпочли не разглашать деталей предстоящего торжества. Также Петров отказался отвечать на вопрос о том, будет ли приглашена на свадьбу актриса Кристина Асмус.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в своем посте.

Ранее Ханна поддержала Бузову, которую пристыдил Тарасов за сюрприз с костюмом пингвина.