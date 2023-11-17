«Твоя лучшая жизнь»: Водонаева поддержала Снуп Догга после отказа от курения

Модель и блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале поддержала рэпера Снуп Догга за отказ от курения.

«Снуп Догг сообщил, что бросил курить. Добро пожаловать в клуб, бро. Я уже много лет в нем. Удачи. Начинается твоя лучшая жизнь», — написала Водонаева.

52-летний исполнитель говорил, что решение принял совместно с семьей.

«После долгих размышлений и бесед с семьей я принял решение бросить курить. Пожалуйста, уважайте мое право на личную жизнь», — написал Снуп Догг.

В этом году Снуп Догг уже размышлял об отказе от вредной привычки, которую многие неразрывно связывают с его образом. Он объяснял, что пересмотреть подход к своему здоровью ему помогло рождение внуков.

«Когда я стал дедушкой, я сильно изменился. Стал думать, как я живу, двигаюсь, с кем общаюсь, потому что я хочу увидеть, как повзрослеют внуки. А чтобы на это был шанс, нужно заранее предпринять меры относительно того, как я двигаюсь, с кем тусуюсь, куда хожу, что употребляю и как часто», — сказал он.

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