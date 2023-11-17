Рэпер Снуп Догг бросил курить

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) бросил курить после долгих лет, посвященных вредной привычке. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

52-летний исполнитель уточнил, что решение принял совместно с семьей.

«После долгих размышлений и бесед с семьей я принял решение бросить курить. Пожалуйста, уважайте мое право на личную жизнь», — написал Снуп Догг.

В этом году Снуп Догг уже размышлял об отказе от вредной привычки, которую многие неразрывно связывают с его образом. Он объяснял, что пересмотреть подход к своему здоровью ему помогло рождение внуков.

«Когда я стал дедушкой, я сильно изменился. Стал думать, как я живу, двигаюсь, с кем общаюсь, потому что я хочу увидеть, как повзрослеют внуки. А чтобы на это был шанс, нужно заранее предпринять меры относительно того, как я двигаюсь, с кем тусуюсь, куда хожу, что употребляю и как часто», — сказал он.

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