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В Госдуме предложили наказать Меладзе за неуплату налогов

Депутат Анатолий Вассерман предложил конфисковать имущество Меладзе за неуплату налогов

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Global Look Press

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман предложил в беседе с mosregtoday.ru конфисковать у певца Валерия Меладзе имущество за неуплату налогов.

Вассерман подчеркнул, что уклонение от налогов является преступлением, за которое предусмотрено наказание. Он предположил, что находящийся за пределами России Меладзе не согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы.

«Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — отметил депутат.

Вассерман считает, что, избежав ответственности, Меладзе продолжит нарушать закон.

«Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах», — заключил член комитета Госдумы по просвещению.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил, что Валерий Меладзе не заплатил налоги, а его долг перед Федеральной налоговой службой РФ достиг 275 тысяч рублей.

По данным Shot, Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России, несмотря на отсутствие какой-либо концертной деятельности в этой стране.

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