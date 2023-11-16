Буйнов и Смехова возродят хит «Не перебивай меня» на новогоднем шоу

В Москве 17 декабря пройдет праздничное шоу «Главный Новогодний Концерт», которое объединит на одной сцене артистов разных жанров — от рока до классики. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«По традиции зрителей ждут самые неожиданные дуэты, живой звук, искрометный юмор, завораживающие декорации и серпантин новогоднего настроения. Синергия разных поколений окунет гостей в феерию уютного семейного и самого любимого праздника всех россиян — Новый год!» — отмечается в пресс-релизе.

Само мероприятие пройдет на площадке МТС Live Холл. На нем выступят: SHAMAN, Стас Михайлов, Лолита, Люся Чеботина, Zivert, Диана Анкудинова, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Алсу, Эльчин Азизов, Кристина Орбакайте, Алексей Воробьев, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Родион Газманов, Сосо Павлиашвили, Марк Тишман, Юлия Паршута, Алика Смехова, Александр Буйнов и еще 40 популярных артистов.

Организаторы отмечают, что на предстоящем шоу артисты Алика Смехова и Александр Буйнов возродят хит «Не перебивай меня».

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