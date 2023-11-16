Звезда сериала Last Of Us может сняться в роли Рида Ричардса в «Фантастической четверке»

Трехкратный номинант на премию «Эмми» Педро Паскаль ведет переговоры с Marvel о том, чтобы сыграть лидера команды супергероев Рида Ричардса в «Фантастической четверке». Об этом сообщает Deadline.

Источники издания подчеркивают, что «все идет в правильном направлении», несмотря на то, что у Паскаля на данный момент плотный график. В ближайшее время звезде сериала Last Of Us предстоит вернуться к съемкам сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта, а в 2024-м — ко второму сезону нашумевшего шоу по компьютерной игре и триллеру «Оружие» Зака Креггера.

Deadline отмечает, что съемки «Фантастической четверки» планируют начать в начале 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»). Премьера фильма назначена на 2025 год.

В конце июня сообщалось, что актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке». Также на одну из центральных ролей в проект рассматривался актер Адама Драйвер. Ему предлагали сыграть Мистера Фантастика. Однако оба артиста по итогу переговоров со студией отказались от участия в проекте, не раскрывая подробности своего решения.

Ранее сообщалось, что следующая часть «Мстителей» осталась без режиссера.