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«Самая ужасная фотография»: Боня высказалась о первых снимках после пластики

Блогер Виктория Боня не хотела публиковать первые снимки после пластики

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kaoplasticsurgery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Виктория Боня на шоу Алены Жигаловой призналась, что не знала о послеоперационных снимках, которые хирург Чиа Чи Као выложил в сеть.

«Я заполняла огромную пачку анкет, подписывала контракт. Там была графа «Готовы ли вы делиться контентом?» Я сама снимала этого доктора, снимала про эту операцию, я думала, что о таком контенте идет речь. Я не хотела, чтобы на операционном столе меня фоткали, если честно. У меня была самая ужасная фотография», — высказалась Боня.

По словам блогера, фотографии других пациенток получились более красивыми, в то время как ее снимки вышли «жуткими». Боня уточнила, что не сразу увидела фотографию, так как первые несколько дней у нее не открывались глаза. При этом модель не стала спорить с решением доктора, потому что сама по невнимательности разрешила ему делиться контентом с операции.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Боня пожаловалась на негатив из-за пластики.

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