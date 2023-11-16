Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Донецке будут производить ламповую технику для аудиофилов

Производство ламповых усилителей запустили на машиностроительном заводе в Донецке

close
100%
Донецкое Агентство Новостей' class="item-image" >
Донецкое Агентство Новостей

В Донецке начали производить ламповую технику для аудиофилов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Производство развернуто на Петровском машиностроительном заводе.

«Это тренд, в котором продолжает развиваться мировая аудиофилия, инженеры возвращаются к ламповым приборам, рупорным акустическим системам, к высокому качеству звука, комфорту звучания и детальности звука», — пояснил директор предприятия Сергей Ткаченко.

По его словам, сокращение производства такой техники когда-то произошло в связи с появлением новых субкультур и электронных музыкальных инструментов. Ламповая техника — усилители небольшой мощности, которые эффективно использовались в сценах с акустическими музыкальными инструментами (скрипка, саксофон, рояль). А с появлением, например, хард-рока, собиравшего стадионы зрителей, ламповая техника перестала подходить музыкантам такого рода.

Но и у ламповой техники множество своих преимуществ, отметили журналисты. Звук таких усилителей отличается мягкостью и детализацией, что отлично подходит для домашнего прослушивания или небольших залов.

10 июля сообщалось, что основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов создаст кафедру по изучению технологий для производства оборудования для концертов.

Ранее стало известно, возобновит ли Валерий Леонтьев концерты в России.

Все новости на тему:
Цивилизация
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий