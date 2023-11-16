В Донецке будут производить ламповую технику для аудиофилов

В Донецке начали производить ламповую технику для аудиофилов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Производство развернуто на Петровском машиностроительном заводе.

«Это тренд, в котором продолжает развиваться мировая аудиофилия, инженеры возвращаются к ламповым приборам, рупорным акустическим системам, к высокому качеству звука, комфорту звучания и детальности звука», — пояснил директор предприятия Сергей Ткаченко.

По его словам, сокращение производства такой техники когда-то произошло в связи с появлением новых субкультур и электронных музыкальных инструментов. Ламповая техника — усилители небольшой мощности, которые эффективно использовались в сценах с акустическими музыкальными инструментами (скрипка, саксофон, рояль). А с появлением, например, хард-рока, собиравшего стадионы зрителей, ламповая техника перестала подходить музыкантам такого рода.

Но и у ламповой техники множество своих преимуществ, отметили журналисты. Звук таких усилителей отличается мягкостью и детализацией, что отлично подходит для домашнего прослушивания или небольших залов.

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