Актер Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве

Актер Павел Деревянко подал в суд на партнеров по криптобизнесу, которые его «одурачили». Так артист в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию об исках против него самого за мошенничество. Он рассказал, что его бывшие партнеры сами мошенники, а он – потерпевший.

«Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — сказал он.

Накануне газета «Московский комсомолец» написала, что против Деревянко было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупных размерах. Утверждается, что пострадавший — 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко, который в период с сентября 2022-го по май 2023 года заключил с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей. После он обнаружил, пишет «МК», что обстоятельства по договору не выполняются, деньги при этом так и не были возвращены. Сначала предприниматель подал гражданский иск на Деревянко, потом — инициировал доследственную проверку.

Как пояснил телеканалу RT сам Мулузян, вместе с Деревянко они создали компанию Bee Soul и с конца 2019 года торговали на криптобирже. По его словам, клиентов приводил в основном Деревянко, но когда с бизнесом начались проблемы, актер стал во всем винить его. Мулузян утверждает, что Николаенко был одним из клиентов, у которого партнеры взяли под расписку 100 млн рублей.

Кроме того, по данным телеканала, заявление против Деревянко подала и еще одна женщина, требующая от артиста свыше 22 млн рублей. По словам адвоката актера Евгения Розенблата, Деревянко этих денег от женщины не получал, кроме того, истец не смогла представить суду расписку или иные доказательства своих слов. Суд удовлетворил требование адвоката Деревянко по сбору доказательств.

Как заявил «Газете.Ru» другой адвокат актера Александр Аронов, Деревянко «никого не обманывал». Он подтвердил, что по заявлению артиста было возбуждено уголовное дело, «в рамках которого Павел признан потерпевшим».

«Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули Николенко и Мулузян. По факту противоправных действий в отношении Деревянко П.Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим. Предварительное следствие не окончено. Информация о том, что в отношении Павла возбуждено уголовное дело не соответствует действительности. Поданные гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов», – пояснил Аронов.

Ранее режиссер Вайсберг обвинил бизнес-партнера Павла Деревянко в мошенничестве.