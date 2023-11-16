Пострадавшим из-за криптобизнеса Деревянко стал Марюс Вайсберг

Постановщик «Гитлер капут!» Марюс Вайсберг обвинил бывшего бизнес-партнера Павла Деревянко Григория Мулузяна в мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, режиссер вложил в криптобизнес Деревянко и Мулузяна $100 тыс. под 7% годовых, что, подчеркивает Shot, на тот момент составляло примерно 61 млн рублей. Деньги отдавались под расписку, но спустя год Вайсберг не получил желанного дохода.

Накануне сообщалось, что актера Деревянко обвинили в мошенничестве и потребовали от него более 22 млн рублей. Пострадавшей оказалась некая Жанна Я. — она требует от артиста свыше 22 млн рублей. При этом до этого на артиста подал заявление в полицию предприниматель Сергей Н. Он просит привлечь актера к ответственности по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

15 ноября стало известно, что Деревянко попытался отсудить криптокомпанию у своего партнера, который обманул его на 45 миллионов рублей. Актер вложился в криптобизнес по совету Григория Мулузяна. Они вместе основали компанию «Бии Соул» с офисом в районе Москва-Сити.

По словам источника Shot, Деревянко не единственный, кто стал жертвой махинаций Мулузяна. Его коллега, актер Артем Ткаченко вложил шесть миллионов рублей и десять биткоинов, но все потерял.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев освоил новую профессию.