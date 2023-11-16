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Чулпан Хаматова размазывает собственную кровь по латышской сцене

Актриса Чулпан Хаматова выступила на рижской сцене с кровотечением

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artuss/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Чулпан Хаматова вынуждена размазывать кровавые сопли по лицу в постановке Рижского театра «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса. Об этом пишет kp.ru.

В 1998 году актриса прославилась благодаря роли девушки по имени Рита в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Сейчас Хаматова сыграла на сцене Нового Рижского театра в одноименном спектакле Херманиса по мотивам ленты. По сюжету у ее героини идет кровь из носа, и Хаматова вытирает лицо платком. Пришедшие на постановку зрители остались не в восторге от «жалкого» вида артистки.

«Несчастная. Уехала из страны, где у нее было все. Выглядит теперь бывшая народная любимица жалко»; «Что делать, ведь Чулпан тоже надо кушать»; «Развлекает латышей кровотечением»; «Вот уж злая ирония — размазывает кровавые слезы и сопли. То ли еще будет», — сказали фанаты.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

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