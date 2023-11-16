Валерий Меладзе не заплатил налоги в России

Российский певец Валерий Меладзе не заплатил налоги, его долг перед Федеральной налоговой службой РФ достиг 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России, несмотря на отсутствие какой-либо концертной деятельности в этой стране. Прибыль ему приносит бизнес. Певец остается учредителем ООО «Вантаж». Эта фирма арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлеве.

По данным Shot, в 2022 году упоминаемая компания заработала 15,7 млн рублей.

Артист в настоящее время находится в Германии с концертным туром. 16 ноября он должен выступить в Нюрнберге.

На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что Меладзе сможет выступить в России по завышенному ценнику после новогодних праздников. По данным СМИ, за выступления в Москве певец просит 12 миллионов рублей, но потратить на звезду придется значительно больше из-за его пожеланий.

Раннее жена Меладзе почти в три раза подняла цену на корпоративы.