В Киеве хотят установить памятник псу Патрону вместо памятника Пушкину

В Киеве предложили поставить памятник псу Патрону вместо памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину. С такой идеей выступил автор петиции на сайте Киевского горсовета, пишет Telegram-канал KlymenkoTime.

15 ноября в столице Украины демонтировали памятник Пушкину.

Патрон (— служебная собака породы джек-рассел-терьер из Украины, получившая международную известность во время начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Собака также стала символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.

Патрон весит около 4 килограммов, что позволяет использовать его для работ по обнаружению противопехотных мин, к которым разрешается привлекать животных весом до пяти килограмм.

В 2020 году руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области Михаил Ильев приобрел собаку у коллеги и подарил своему сыну. Изначально ему хотели дать кличку Пуля, но сочли ее неудачной. В 6 месяцев с Патроном начали работать кинологи. Он проявил способности поисковой собаки после того, как владелец однажды взял его с собой на работу, и его начали учить распознавать взрывчатые вещества по запаху, но не тренировали специально как собаку-сапера — изначально хозяева планировали, что он будет выставочной собакой. Официально на службе в ГСЧС Украины он не состоит. С началом боевых действий животное начали привлекать к разминированию территорий в Черниговской области. По данным Офиса Президента Украины, к 8 мая 2022 года Патрон помог обнаружить 236 взрывных устройств.

28 мая в Каннах ему дали премию «Пальмовый пес». «Сегодня в Каннах ему [Патрону] присуждена премия Пальмовый пес — это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четырехлапых! А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин «Пальмового» статуса», — указали ГСЧС.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.