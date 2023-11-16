Музыкант Плявин найден мертвым в съемной квартире в луже крови

В Москве найдено тело российского музыканта, клавишника и ударника Николая Плявина в его съемной квартире. Причина его смерти пока неизвестна, но «Пятый канал» сообщает, что мужчина был найден в луже собственной крови.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Николай Плявин был известен преимущественно своим участием в рок-группах, однако другой информации о его личной жизни и других занятиях очень мало, так как он избегал интервью.

Известно, что Николай Плявин родился музыкант 6 июня 1959 года и имел профессиональное музыкальное образование. Он занимался музыкой всю свою жизнь, сотрудничая с известными музыкантами, такими как Виктор Зинчук и Евгений Осин, музыкальными группами Би-2 и Дюна. Еще мужчина играл в малоизвестной группе «Кукуруза».

Николай Плявин часто выступал совместно со своим братом Александром Плявиным. Брат ушел из жизни еще в 2014 году. Плявин продолжал активно сотрудничать с российскими рок-группами до последних дней своей жизни.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.