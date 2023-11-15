«Художник так видит»: в Петербурге объяснили победу проекта памятника Шаляпину с маленькой головой

Петербуржцы остались недовольны выбором памятника музыканту Федору Шаляпину, эскиз которого был выбран жюри на архитектурном конкурсе. Один из членов жюри, ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский, в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эту работу одной из лучших и отметил, что у Шаляпина маленькая голова из-за такого видения автора.

«Меня не было на этой выставке, я был в командировке. Я видел потом, постскриптум. Из того, что было, это неплохой памятник, один из лучших. Автор должен говорить и объяснять, почему [у скульптуры маленькая голова]. А я считаю, что это высказывание художника. Он так видит. Мы же не можем всем нравиться. Не бывает такого, чтобы всем нравилось. Есть же вещи, которые сегодня не нравятся, а потом сознаются, что видят достоинства того или другого. Ты не можешь опираться на общее мнение. Любой художник, если он будет опираться на общее мнение, он ничего не создаст. Он станет заложником некоего мнения», — сказал он.

По словам Михайловского, он не обратил внимание на маленькую голову Шаляпина.

«Он (памятник. – «Газета.Ru») не совсем академический, но Ротанов известный скульптор, это его такое видение Шаляпина. Он так его представляет себе. Как можно скульптуру обсуждать с таких позиций, это же не манекен, не фигура из музея Тюссо», — заключил он.

10 ноября в Петропавловской крепости подвели итоги конкурса на эскизный проект памятника Федору Шаляпину. В творческом состязании победила работа скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина. Пользователи в соцсетях отметили, что у скульптуры маленькая голова.

«Хотели Шаляпина, а получилась шляпина», «Голова, по-моему, великовата. Можно еще уменьшить в два раза?» — писали пользователи.

Один из авторов Иван Кожин заявил «Фонтанке», что при создании эскиза вдохновлялись картиной художника Бориса Кустодиева, и назвал ее «самым узнаваемым образом Шаляпина в нашем сознании».

Ранее Никас Сафронов раскритиковал макет памятника Инне Чуриковой.