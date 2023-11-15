Сергей Шнуров купил жилье в Германии

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров перевез свои личные вещи и кошек в новый дом своей семьи в Германии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на маму помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной.

Сама Кулигина сейчас обвиняется в краже 5,5 млн рублей у работодателя.

«Они в Германии купили жилье, Шнуровы почти там живут, можно так сказать. В Германию дочь начала ездить год назад: в сентябре-октябре. Два раза точно там была», — уточнила Валентина Кулигина.

По ее словам, для звездной пары дочь сперва искала сборщиков мебели и организовывала клининг, а после — перевозку вещей контейнерами, отвозила в Германию чемоданы и двух кошек Шнуровых.

«Кошки уже давно у Шнуровых были, они по-царски живут. У них там и домики есть. И все это вместе с мисками и едой дочка повезла. Честно скажу, мы так с вами не поедем, как у них кошки поехали», — говорит женщина.

Шоумен Стас Барецкий заявил: Шнуров якобы давно говорил, что собирается уезжать.

«Я думаю, что он там наездами. Большую часть времени все равно проводит в России. Шнуров и Питер — неотделимые вещи», — заявил артист.

Накануне дочь Шнурова пострадала из-за водителя такси.

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