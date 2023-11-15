Бывший участник «Уральских пельменей» раскрыл, с кем из коллег поддерживает общение

Актер и комик Сергей Нетиевский признался в беседе с e1.ru, что поддерживает связь с некоторыми участниками шоу «Уральские пельмени» после ухода из шоу.

Нетиевский периодически общается с Андреем Рожковым и Сергеем Ершовым. Также он сохранил нормальные отношения с Ромой Постоваловым, однако с Юлией Михалковой давно не контактировал. Он отметил, что с каждым из коллег у него разное общение — с кем-то теплое, а с кем-то холодное.

«В любом коллективе, как и в семье, с годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону», — поделился комик.

Нетиевский уточнил, что не исключает возможности возвращения в «Уральские пельмени».

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В августе 2023 года креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался, что над проектом работают более 50 человек.

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