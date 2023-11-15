Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший участник «Уральских пельменей» раскрыл, с кем из коллег поддерживает общение

Бывший участник «Уральских пельменей» Нетиевский заявил, что общается с Рожковым

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и комик Сергей Нетиевский признался в беседе с e1.ru, что поддерживает связь с некоторыми участниками шоу «Уральские пельмени» после ухода из шоу.

Нетиевский периодически общается с Андреем Рожковым и Сергеем Ершовым. Также он сохранил нормальные отношения с Ромой Постоваловым, однако с Юлией Михалковой давно не контактировал. Он отметил, что с каждым из коллег у него разное общение — с кем-то теплое, а с кем-то холодное.

«В любом коллективе, как и в семье, с годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону», — поделился комик.

Нетиевский уточнил, что не исключает возможности возвращения в «Уральские пельмени».

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В августе 2023 года креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался, что над проектом работают более 50 человек.

Ранее Волочкова поцеловала молодого комика.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий