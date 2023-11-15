Павла Деревянко обвиняют в мошенничестве на более чем 1 млн рублей

Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, предприниматель Сергей Н. подал заявление в полицию на Деревянко. Он заявил, что вложил в бизнес артиста деньги, однако прибыли не получил. Он просит привлечь актера к ответственности по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Shot подчеркивает, что 38-летний предприниматель заключил три договора займа с Деревянко и его бизнес-партнером Григорием Мулузяном в сентябре 2022 года.

Недавно сообщалось, что Деревянко попытался отсудить криптокомпанию у своего партнера, который обманул его на 45 миллионов рублей. Актер вложился в криптобизнес по совету Григория Мулузяна. Они вместе основали компанию «Бии Соул» с офисом в районе Москва-Сити.

По словам источника Shot, Деревянко не единственный, кто стал жертвой махинаций Мулузяна. Его коллега, актер Артем Ткаченко вложил шесть миллионов рублей и десять биткоинов, но все потерял.

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