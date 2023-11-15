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Звезда «Аванпоста» пожаловалась на угрозы мошенников

112: актрисе Ксении Кутеповой поступают угрозы от незнакомцев

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актрисе Ксении Кутеповой поступают сообщения с угрозами в cоцсетях, отправленные с незнакомых номеров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Издание отмечает, что мошенники заявляют, что якобы обвинят артистку в минировании ГИТИСа и метрополитена. Однако неизвестно, что незнакомцы требуют от Кутеповой. По данным 112, актрисе также поступали звонки с неизвестных номеров. После того как она не стала на них отвечать, то мошенники начали связываться с ее матерью.

Накануне сообщалось, что звезда «Папиных дочек» получает угрозы от преследователей. По данным источника Telegram-канала Baza, с октября неизвестные вымогали 80 тысяч рублей у Полины Денисовой в социальных сетях. Они угрожали, что если актриса переведет средства, то они напишут о минировании института и торгового центра от ее имени.

Денисова игнорировала сообщения, поэтому мошенники стали звонить ее родителям. С них потребовали миллион рублей, иначе они были намерены подорвать академию ГИТИС. После этого артистка обратилась в полицию. На данный момент ведется поиск шантажистов.

Ранее сообщалось, что у 94-летней актрисы Раисы Максимовой могут отобрать квартиру.

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