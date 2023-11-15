Григорий Лепс спел песню Бориса Гребенщикова* в Кирове

Певец Григорий Лепс исполнил композицию группы «Аквариум» на своем концерте в Кирове. Видеоролик опубликован в Telegram-канале исполнителя.

На выступлении Лепс спел известный трек «Стаканы» рок-коллектива, кавер на который артист создал еще четыре года назад. На экране во время концерта Лепса показывали кадры из анимационного клипа музыканта.

Еще в 2017 году Лепс заявлял, что хотел бы создать полноценный альбом с песнями Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

«Борис Борисович прекрасный человек и великолепный музыкант. Я с ним несколько раз пересекался и спрашивал: можно мне спеть ту или иную его песню?» — отмечал он.

В конце октября сообщалось, что с Лепса требуют 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения». На музыканта подал иск бывший криминальный авторитет и создатель монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов. Он заявляет, что Лепс, употребляя нецензурные выражения в публичном пространстве, получает доход от своего эпатажного поведения и, тем самым, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст».

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