Лолита призналась, что ей приснился бывший муж Цекало

Певица Лолита Милявская призналась, что недавно ей приснился бывший супруг Александр Цекало. Об этоv исполнительница рассказала в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишковой.

«Я ему благодарна. Если бы не он, то я бы не переехала из Киева в Москву, не занималась вокальным жанром и у меня не появился бы пример директорства. Это партнерство на всю жизнь. Все [плохое] исчезает со временем. Я оставила только хорошее», — призналась исполнительница.

Певица добавила, что несколько месяцев назад связывалась с Цекало, чтобы получить одобрение на использование их совместной песни. Она была удивлена, что экс-супруг без проблем согласился подписать бумаги.

«Это были два человека, влюбленных друг в друга, которые построили бизнес, стали партнерами. И в результате партнерство лопнуло», — подчеркнула Лолита.

Лолита Милявская начала свою карьеру в 1985 году в театре Александра Беляева. Позже она начала работать в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1985 году Цекало и Милявская создали поп-группу «Кабаре-дуэт «Академия».

В 2000-м Лолита стала заниматься сольной карьерой и выпустила песню «Цветочки». В 2003-м артистка дала первый большой сольный концерт — «Шоу разведенной женщины».

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