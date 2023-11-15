Дмитрий Лысенков об отношении к блогерам на «Танцах со звездами»: «Презирал их»

Актер Дмитрий Лысенков рассказал в беседе с изданием Hello!, что сотрудничал с блогерами на шоу «Танцы со звездами».

Лысенков заявил, что «презирал» блогеров. В свою очередь они отвечали тем же. Артист объяснил, что пошел участвовать в проекте ради денег. Актер отметил, что изначально ему предлагали сняться в сезоне с коллегами Александром Молочниковым и Дарьей Мороз. Однако он отказался. Во время карантина у артиста закончилась финансовая подушка безопасности.

«Я смотрел, как люди в масках танцуют и что-то получают, когда вся остальная работа стоит. И решил, что готов быть среди них. Простое решение. Про меня Цискаридзе сказал: «Понятно, это такой человек, который будет стараться делать максимально хорошо» — и я в силу своих возможностей старался», — поделился актер.

«Танцы со звездами» — это шоу, в котором известные личности исполняют номера в паре с профессиональным танцором. В проекте участвовали Дарья Сагалова, Лера Кудрявцева, Юлия Савичева, Наталья Бочкарева, Ксения Собчак, Давид Манукян, Татьяна Буланова, Алена Водонаева, Ксения Бородина.

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