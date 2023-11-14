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Елена Борщева уличила Оскара Кучеру в жульничестве на «Звездах в Африке»

Юмористка Борщева заявила, что Кучера подглядывал за ней на «Звездах в Африке»

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Личный архив

Юмористка Елена Борщева на шоу «Звезды в Африке» победила Оскара Кучеру в испытании на вылет и уличила его в жульничестве.

«У меня тряслись руки и во время испытания и после. Я судорожно пыталась понять, где я совершила ошибку, где составила пазл не правильно. Оскар, конечно, подглядывал, что было нечестно, но с другой стороны — не было такого правила», — отметила Борщева.

По мнению артистки, испытание получилось очень нервным, так как конкурсантам приходилось следить за несколькими вещами одновременно. Борщева считает, что в определенных моментах телеведущий перегибал с лидерством, но тем не менее артистка благодарна ему за то, что он не предал их коалицию, как это сделал Прохор Шаляпин.

В рамках передачи Кучера пытался выяснить у певца, намеревается ли он вступить с ним в коалицию ради победы на шоу. Музыкант же отказался давать конкретный ответ и попросил не давить на него, так как ему тяжело дается участие в телешоу. В итоге Кучера разозлился и начал матом ругать Шаляпина, а после и вовсе захотел его ударить.

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