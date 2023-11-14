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Бывший особняк Адель выставили на продажу в США за $13 млн

В США продают особняк, который снимали Адель и Эд Ширан

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Platinum Luxury Auctions

В городе Нашвилл выставили на продажу дом, который арендовала певица Адель и другие известные артисты. Об этом сообщает Mansion Global.

Помимо Адель, эту же недвижимость арендовал артист Эд Ширан. В нем также снимали рекламный ролик группа Aerosmith, работали над сериалом «Нэшвилл» и выступали такие музыканты, как Пол Саймон, Шерил Кроу и другие. За дом просят $13,5 млн.

В особняке, отмечает издание, шесть спален, большой зал с каменными колоннами, винный погреб с климат-контролем и дегустационным залом. При этом Mansion Global подчеркивает, что неизвестно, за сколько этот дом приобрел нынешний владелец.

Недавно сообщалось, что Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму. Изначально за дом просили 300 миллионов рублей, сейчас — 289 миллионов рублей. Продажа, по данным Mash, связана с переживаниями владельцев о том, что недвижимость могут национализировать. Площадь двухэтажного дома составляет около 700 кв. м, он находится недалеко от Ялты в элитном поселке «Вилла роз». В собственность входят участок на 12 га и бассейн.

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