В Театре имени Пушкина показали первый спектакль после ремонта с Викторией Исаковой

На основной сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 11 и 12 ноября состоялись премьерные показы спектакля «Космос» с Викторией Исаковой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Это первая премьера на основной сцене после ремонта. Для нас это очень волнительное, но и очень радостное событие <...> Я верю, что и «Космос» покорит сердца зрителей, тем более, что главную роль в нем исполняет прекрасная Виктория Исакова», — подчеркнул худрук Евгений Писарев.

На премьеру пришли, отмечается в сообщении, многие известные люди — например, новую постановку Театра имени Пушкина посмотрели Григорий Верник, Ирина Старшенбаум, Алена Хмельницкая, Алена Долецкая и другие.

Старшенбаум призналась после постановки, что давно не была на спектакле, где плакала и смеялась одновременно.

«Это добрый, тонкий, светлый спектакль. Он про женщину, про ее страх близости, про то, как она хотела любить, про ее трогательную надежду», — подчеркнула актриса.

Роли в «Космосе» исполнили Виктория Исакова, Антон Гращенко, Ирина Бякова и другие. Он рассказывает о женщине Татьяне, которая работает учителем английского в провинциальном городе. Ее жизнь перестает быть рутинной после того, как в город приезжает знаменитый летчик-космонавт и ее первая любовь.

Следующие показы «Космоса» запланированы на 1, 8 и 21 декабря.

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