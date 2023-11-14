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Звезда «Дневника доктора Зайцевой» рассказала о волнении перед первой постельной сценой в жизни

Актриса Яна Крайнова дрожала от нервов из-за постельной сцены с Ильей Любимовым

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Илья Питалев/РИА Новости

Актриса Яна Крайнова, которая сыграла главную роль в сериале «Дневник доктора Зайцевой», рассказала о нервах перед первой постельной сценой в своей жизни. Об этом пишет kp.ru.

«Это была первая постельная сцена Зайцевой и Майорова и вообще моя первая постельная сцена в моей карьере. Я понимала, что это кино, но дрожала, как листочек, будто мне предстоит первая близость с возлюбленным. Плюс, из-за того, что я полнела для роли, была совсем не в той форме, в которой мне бы хотелось раскрыться», — призналась Крайнова.

По словам актрисы, сыгравший ее экранного возлюбленного Илья Любимов повел себя по-джентельменски. Артист касался Крайновой очень деликатно и прикрывал те места, которые не должны попасть на камеру. Она отметила, что благодаря действиям ее коллеги первый опыт постельной сцены «прошел максимально нетравмирующе». Актриса также рассказала, как тяжело ей досталась роль доктора Зайцевой из-за необходимости поправиться на 10 килограмм.

«Я полнела, на мне перестала застегиваться одежда, а денег на новые джинсы не было. На меня все смотрели, как на товар. И к концу проб я уже не верила в себя ни как в актрису, ни как в женщину», — вспомнила Крайнова.

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