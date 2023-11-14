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Виктория Боня рассказала, как проходит ее восстановление после пластики

Блогер Виктория Боня призналась, что пока не чувствует губу после пластики

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Виктория Боня на премии VOICE «Главные лица» в театре имени Пушкина показала лицо полностью после пластической операции. Об этом пишет kp.ru.

«Ой, я так волнуюсь. Сейчас покажу вам себя без очков. Поддержите меня! Переживаю до сих пор. Верхнюю губу пока не чувствую», — сказала Боня.

Блогер также призналась, что ее возлюбленному не понравились результаты пластической операции. Мужчина считает, что Боня и до вмешательства была очень красивой.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

В ноябре Боня полностью показала лицо после операции на публике. Телеведущая впервые появилась с обновленной внешностью в социальных сетях коллеги Ляйсан Утяшевой.

Ранее Юлия Пересильд появилась на светской премьере со своим экранным возлюбленным.

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