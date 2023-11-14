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Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в глумлении над православными символами

Режиссер Михалков заявил, что сотрудники музея Екатеринбурга глумятся над РПЦ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» обвинил сотрудников Музея истории в Екатеринбурге в глумлении над православными символами и РПЦ.

«В чьих руках иногда оказывается тончайшее музейное дело? [Cотрудник музея Петр Малков] носит свитер со значками гитлеровской свастики и, судя по всему, очень гордится этим. Он поддерживает Украину», — также возмутился постановщик, опубликовав фото из личных соцсетей Малкова.

Кроме того, Михалков раскритиковал другого сотрудника музея Вячеслава Чечняка, который назвал процесс присоединения Урала «русской колонизацией». Режиссер посетовал, что внутри единого народа внедряют идею о том, что русские колонизировали другие регионы.

«По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране», — отметил он.

В мае Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России, «где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он назвал анимационный фильм «ужасающим».

Ранее Большой театр ответил на просьбы добавить показы «Щелкунчика».

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