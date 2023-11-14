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Певца Шарлота просят проверить на дискредитацию армии РФ и оскорбления чувств верующих

Глава ЛБИ Мизулина просит СК России проверить певца Шарлота, сжегшего паспорт

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Эдуард Шарлот/VK

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале обращение в СК России и МВД РФ, в котором просит ведомства проверить певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) на ряд нарушений законодательства страны.

«В своих публикациях в социальных сетях Шарлот Э. выступает против проведения СВО и занимается дискредитацией ВС РФ <...> Допускает оскорбление представителей власти Российской Федерации, выражает явное неуважение к обществу и совершает действия в целях оскорбления чувств верующих», — написано в заявлении.

В документе подчеркивается, что Шарлот летом 2023 года опубликовал видеоролик, на котором сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

При этом в ноябре певец заявил, что хочет вернуться в Россию, но у него нет денег на билет. Он пообещал, что прилетит в РФ как только соберет необходимую сумму.

По словам исполнителя, он намеревается сразу же начать писать новый альбом, так как у него появились идеи для творчества. При этом музыкант уточнил, что грядущая пластинка не будет связана с политикой.

Ранее блогера Руки-Базуки потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ и наркотиков.

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