Лолита устала понимать тупых людей

Певица Лолита Милявская призналась в интервью с Аллой Шишкиной, что устала понимать тупых людей.

«Вот здесь я несдержанна. Все. Меня клинит. Если я с человеком не в первый раз сталкиваюсь, и он тупой, то все. Это самый несчастный человек», — рассказала звезда.

Милявская отметила, что посылает матом людей, которые задают ей глупые вопросы. Она не видит смысла объяснять тем, кто не поймет ее позицию.

Лолита также рассказала, что никогда не испытывала звездную болезнь. По мнению артистки, ей могут предписывать такое поведение только «тупые журналисты».

Лолита Милявская начала свою карьеру в 1985 году в театре Александра Беляева. Позже она начала работать в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1985 году Цекало и Милявская создали поп-группу «Кабаре-дуэт «Академия».

В 2000-м Лолита стала заниматься сольной карьерой и выпустила песню «Цветочки». В 2003-м артистка дала первый большой сольный концерт — «Шоу разведенной женщины».

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой.

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