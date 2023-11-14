Автор маски из козьего кала пожаловался на Дану Борисову

Парикмахер-стилист Александр Данилов пожаловался в полицию на телеведущую Дану Борисову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Борисова в социальных сетях заявила, что парикмахер якобы сжег ей волосы.

Сам Данилов утверждает, что телеведущая у него действительно была, однако пришла на процедуры уже с испорченными волосами. Стилист указал на то, что начал получать проклятия и угрозы от Борисовой, в итоге заставившие его обратиться к правоохранителям.

В октябре Mash рассказывал о необычном методе, который использует Данилов для осветления волос клиенток. Стилист тогда объяснял, что его маска для волосы на основе козьего кала помогает блондинкам убрать нежелательный желтый оттенок прически.

Накануне Борисова призналась, что в школьные годы обожала писать сочинения.

«Я обожала сочинения писать, что сейчас редко можно услышать. Я обожала садиться, что-то фантазировать, что-то придумывать, какие-то сравнения необычные делать. Я за всех в классе писала эти сочинения. И литература! Боже, я жила с книгами!» — вспомнила Борисова.

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