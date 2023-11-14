Анастасия Волочкова могла стать участницей «Звезд в Африке»

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с Voice, что его подруга, балерина Анастасия Волочкова, отговаривала его от участия в шоу «Новые звезды в Африке».

Шаляпин отметил, что Волочкову тоже приглашали в проект, но та отказалась.

«Она аргументировала тем, что мы яркие, творческие личности, против нас точно будут плести интриги. И зачем, собственно, это нужно? Но я ее не послушал», — рассказал артист.

Шаляпин объяснил, что решился на экстремальное шоу, так как никогда не летал в ЮАР. Артисту было любопытно побывать на проекте. По словам исполнителя, у него осталось «море впечатлений» от шоу — как позитивные из-за похудения, так и «страшные» из-за испытаний, которые пришлось проходить.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. Ведущие передачи — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

17 сентября на ТНТ стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором приняли участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук, Лина Джебисашвили.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Кучеры после скандала на телешоу.