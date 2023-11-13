Сын Градского об отношениях с вдовой отца: «Демонстративно здоровались»

Старший сын Александра Градского Даниил заявил в шоу «Малахов», что вдова артиста Марина Коташенко игнорировала его семью, когда жила с ними.

По словам сына Градского, в какой-то момент члены семьи начали «демонстративно здороваться» с ней.

«Чтобы хотя бы проходя хоть парой слов перекинулись. На этом общение и завершалось», — рассказал сын музыканта.

В сентябре Даниил Градский заявил, что Коташенко хочет присвоить себе все наследство мэтра. По его словам, за три месяца, которые Градский провел дома на фоне серьезных проблем со здоровьем, Коташенко осталась с мужем на ночь всего один раз. Градский заверил, что вдова его отца не является тихой девушкой, какой кажется на первый взгляд.

Марина Коташенко и Александр Градский жили в гражданском браке с 2004 года. В 2014-м супруга музыканта родила сына, которого назвала Александром. В 2018-м у них появился на свет второй общий ребенок. Мальчика назвали Иваном. 28 ноября 2021 года Градского не стало.

В июне 2022 года третья супруга Градского Ольга Фартышева подала в суд на Коташенко. Она потребовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. в октябре 2023-го суд не удовлетворил иск третьей жены композитора.

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