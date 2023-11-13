Актриса сериала «Склифосовский» раскрыла, как поддерживает форму

Актриса Ольга Сташкевич рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что занимается спортом для сохранения фигуры.

Сташкевич объяснила, что склонна к полноте. Звезда призналась, что начала худеть в 14 лет, когда пошла в модельную школу Вячеслава Зайцева. В тот период она ела гречку и салаты. Затем, по словам актрисы, художественный руководитель в Театральном институте им. Щукина заставлял ее и других сокурсниц худеть. Однако студентки делали это «как умели» и зачастую неправильным способом.

«И это стало уроком на всю жизнь: как правильно питаться и тренироваться. Ведь можно все только усугубить и испортить неуместным фанатизмом. Так что я долго шла к балансу», — поделилась звезда.

Сташкевич рассказала, что регулярно тренируется. Она делает отжимания, упражнения на пресс, работает с гантелями и приседает. Артистка также уже более пяти лет занимается йогой.

«Плавание — очень люблю плавать, это отличный способ перезагрузиться. Вода отлично и особенно очищает — и разум, и негативную энергию. Это источник жизни. Хожу в бассейн «Чайка» под открытым небом. Особая романтика и место силы», — отметила актриса.

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