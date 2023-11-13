Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса сериала «Склифосовский» раскрыла, как поддерживает форму

Актриса Ольга Сташкевич заявила, что занимается спортом ради сохранения формы

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Ольга Сташкевич рассказала в беседе с teleprogramma.pro, что занимается спортом для сохранения фигуры.

Сташкевич объяснила, что склонна к полноте. Звезда призналась, что начала худеть в 14 лет, когда пошла в модельную школу Вячеслава Зайцева. В тот период она ела гречку и салаты. Затем, по словам актрисы, художественный руководитель в Театральном институте им. Щукина заставлял ее и других сокурсниц худеть. Однако студентки делали это «как умели» и зачастую неправильным способом.

«И это стало уроком на всю жизнь: как правильно питаться и тренироваться. Ведь можно все только усугубить и испортить неуместным фанатизмом. Так что я долго шла к балансу», — поделилась звезда.

Сташкевич рассказала, что регулярно тренируется. Она делает отжимания, упражнения на пресс, работает с гантелями и приседает. Артистка также уже более пяти лет занимается йогой.

«Плавание — очень люблю плавать, это отличный способ перезагрузиться. Вода отлично и особенно очищает — и разум, и негативную энергию. Это источник жизни. Хожу в бассейн «Чайка» под открытым небом. Особая романтика и место силы», — отметила актриса.

Ранее актриса сериала «Склифосовский» рассказала о запретах в отношениях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий