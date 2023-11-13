«Это суть России»: Катя Лель оценила танцы в шубах под ее песню 2004 года

Российская певица Катя Лель заявила «Газете.Ru», что очень рада появлению тренда в TikTok, где иностранцы танцуют под песню «Мой мармеладный» в шапках-ушанках и шубах. По мнению певицы, тренд с ее песней 2004 года — победа России.

«Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают. На самом деле большой спрос, завирусилась песня. Мне это нереально приятно. Понимаю одно, это энергия звука. Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире – это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни», — сказала она.

Образы блогеров, снимающих видео в меховых шапках и шубах, артистка назвала олицетворением и сутью России. Лель добавила, что обязательно присоединится к тренду.

«Круто! Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всем ее проявлении. Я счастлива, что я патриот своей страны. Конечно, планирую. Конечно будет. Обязательно будет», — пояснила она.

Уроженка Нальчика Катя Лель (Екатерина Чупринина) известна по песням «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», также она увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. Она не раз заявляла, что обладает даром целительницы.

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