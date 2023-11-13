Юрий Стоянов «с ненавистью» поддерживает свою форму

Актер Юрий Стоянов признался в беседе с «Пятым каналом», что старается поддерживать форму с помощью физических нагрузок.

Стоянов отметил, что занимается спортом «с ненавистью». Он объяснил, что раньше занимался этим профессионально, поэтому сейчас у него появилась неприязнь к данной активности. Артист также раз в день обязательно плавает в бассейне.

«Приходится педальки крутить на тренажере, эллипсоид. Но это с ненавистью. Все с музыкой, просмотром фильма, а в бассейне, когда плывешь, я знаю, что мне нужно спеть десять песен. По четыре минуты. Три с половиной. Ну так… Под сорок. Но у меня нет такого количества песен, пою все время одни и те же», — поделился актер.

Стоянов начал свою карьеру в 1974 году, когда дебютировал в картине «Великое противостояние». В 1978 году он стал актером Большого драматического театра имени Товстоногова, где прослужил до 1995 года. Артист получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

Ранее Собчак рассказала о своей ревности.