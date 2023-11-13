Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин в течение последней недели остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное», — рассказали врачи.

Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение 6 ноября. Согласно сведениям Telegram-канала Mash, у него случился инсульт — Соломин потерял сознание во дворе своего дома, и врачей вызвали прохожие.

12 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение, а сам артист находился в сознании.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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