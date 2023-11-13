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Елена Цыплакова рассказала о восстановлении после инвалидности

Актриса Цыплакова рассказала, что от тяжелой болезни ее вылечил целитель

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Звезда фильма «Школьный вальс» Елена Цыплакова рассказала о своем восстановлении после инвалидности. Ее цитирует News.ru.

По словам Цыплаковой, ей помог друг-целитель Виталий, который ранее молился за ее мать.

«Он помог моей маме: на расстоянии за нее молился. А мы с мужем молились в больнице. И представляете, мы вымолили ее с четвертой стадии онкологии. У нее вышло горлом полтора литра черной слизи — а потом, когда мы сделали томограмму, оказалось, что у нее ушли метастазы, которые были везде», — говорит актриса.

Когда актриса за три года снялась в двух сериалах и заболела, он также поддерживал звезду.

«Авоська», как я называю свое тело, не выдержала. Виталий Николаевич поселился у нас дома и вымаливал меня. Меня выписали из больницы с первой группой инвалидности. Я не могла повернуться в постели сама, меня муж поворачивал. Когда же пришла к врачам на своих ногах, они сказали мне, что это «самопроизвольное улучшение», — вспоминает Цыплакова, считающая, что ее «вымолили» муж Павел, Виталий и друзья.

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