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Моргенштерна захотели оштрафовать за пост о хороших новостях

Адвокат Сергей Жорин заявил, что РКН хочет назначить Моргенштерну* еще один штраф

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с ТАСС рассказал, что Роскомнадзор вновь усмотрел нарушение в соцсетях музыканта.

«Мы ознакомились с материалами проверки, попросили срок на изучение и подготовку позиции. Нам этот срок дали. При этом защита отмечает отличное чувство юмора сотрудников Роскомнадзора, потому что Алишера они привлекают к ответственности за публикацию «Ребята, у меня очень хорошие новости», — заявил Жорин.

Он уточнил, что речь идет о посте в Telegram-канале Моргенштерна от 1 июля. Адвокат отметил, что рэперу грозит штраф за отсутствие необходимой маркировки иноагента. Сторона защиты, в свою очередь, попросила «больше не наказывать рэпера».

Незадолго до этого музыканта решили оштрафовать уже в третий раз. Протокол будет составлен за правонарушение по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иноагентом без маркировки). Рэперу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее продюсер Кушанашвили назвал причину сердечного приступа журналиста.

*  признан в РФ иностранным агентом
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