Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сжегший российский паспорт Шарлот заявил о намерении вернуться в страну

Певец Шарлот захотел вернуться в Россию и попросил у поклонников деньги на билет

close
100%
Эдуард Шарлот/VK

Певец Шарлот в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что хочет вернуться в Россию, но у него нет денег на билет.

«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет», — написал Шарлот.

Он пообещал, что прилетит в РФ как только соберет деньги на билет. По словам исполнителя, он намеревается сразу же начать писать новый альбом, так как у него появились идеи для творчества. При этом музыкант уточнил, что грядущая пластинка не будет связана с войной или политикой.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — подчеркнул Шарлот.

26 июня Эдуард Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином РФ.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и обратились к главе МВД РФ с просьбой проверить певца.

Ранее Кушанашвили пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий