Сжегший российский паспорт Шарлот заявил о намерении вернуться в страну

Певец Шарлот в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что хочет вернуться в Россию, но у него нет денег на билет.

«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет», — написал Шарлот.

Он пообещал, что прилетит в РФ как только соберет деньги на билет. По словам исполнителя, он намеревается сразу же начать писать новый альбом, так как у него появились идеи для творчества. При этом музыкант уточнил, что грядущая пластинка не будет связана с войной или политикой.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — подчеркнул Шарлот.

26 июня Эдуард Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином РФ.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и обратились к главе МВД РФ с просьбой проверить певца.

Ранее Кушанашвили пообещал отомстить тем, кто распространяет слухи о его здоровье.