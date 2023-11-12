«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и Виторгана

Журналистка Ксения Собчак в интервью с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) осудила нынешнего и бывшего мужа Константина Богомолова и Максима Виторгана за драку.

«Ты знаешь, в таких драках не может быть победы. Физическое насилие — всегда слабость. Считаю, что сила — в умении драться без кулаков. Это причем касается всего чего угодно — от международных геополитических ситуаций до выяснения личных отношений», — высказалась Собчак.

При этом журналистка признала, что артисты дрались за ее любовь. По мнению Собчак, в этой драке нет победителей, потому что физическое насилие никогда не будет правильным решением в конфликтной или спорной ситуации. В связи с этим журналистка выразила мнение, что Виторган и Богомолов вовсе не должны были драться.

«Давай так, я очень люблю мужа Костю. Считаю его гениальным человеком, восхищаюсь тем, что он делает, и он из редких людей, чей талант я считаю огромным, он вызывает во мне искренний женский трепет», — пояснила Собчак.

При этом журналистка также назвала своего бывшего мужа Виторгана потрясающим человеком и обрадовалась тому, что им удалось сохранить дружеские отношения ради воспитания общего сына Платона.

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