Наталия Власова высмеяла жюри шоу «Суперстар»: «Гопничество с экрана телевизора»

Певица Наталия Власова в интервью YouTube-каналу PROЖизнь высмеяла членов жюри шоу «Суперстар» Машу Распутину и Сергея Соседова.

«Вот есть такое понятие, как профессионализм, уважение, а есть — за гранью. Поэтому этот человек и ведет шоу «За гранью», танцует там на шесте. Он этим делает себе карьеру. Его фишка — оскорблять людей, вести себя наглым образом. Эдакое гопничество с экрана телевизора», — возмутилась Власова поведением Соседова.

Однако, по мнению певицы, главной гопницей телепроекта является именно Распутина. Власова вспомнила, что впервые познакомилась с певицей еще в детстве. Тогда юная артистка пришла в ужас от Распутиной, которая «чудовищным голосом орала с экрана про то, как голая в горах кого-то съест». Власова сочла неуважительным тот факт, что судьи позволяли себе высказываться о ее номере, не дожидаясь конца выступления.

«Я спела буквально одну фразу и слышу едва ли не мат. Какое-то сплевывание, кряхтение, чудовищный взгляд этой невоспитанной женщины… Все это просто потрясение для моей женской сущности, ну и для меня как музыканта», — резюмировала Власова.

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