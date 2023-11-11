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Zero People перенесла тур после срыва концерта в Петербурге

Группа Zero People перенесла тур после срыва концерта ОМОНом в Петербурге

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Zero People/Twitter

Группа Zero People сообщила во «ВКонтакте», что перенесла тур после инцидента в Петербурге.

«Наш тур с презентацией альбома «Песни времени» переносится на новые даты <…> Прорвемся», — говорится в сообщении.

Новые даты концертов пока неизвестны и будут сообщены позже.

Тем, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат полной стоимости или сохранить их, так как они будут действительны на перенесенном концерте.

Вечером 9 ноября стало известно, что на концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Коллектив является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Позже участники группы прокомментировали срыв концерта.

Ранее посетительница концерта Zero People в Петербурге подралась с сотрудником ОМОН.

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