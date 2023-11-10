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«Он очень радовался»: Вика Цыганова рассказала о ночных разговорах с SHAMAN

Певица Вика Цыганова заявила, что SHAMAN радовался ее звонкам по ночам

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Вика Цыганова заявила, что еще до пика своей популярности певец SHAMAN иногда общался с ней по телефону. Об этом пишет «СтарХит».

«Все спрашивают про SHAMAN: когда он не был известен, я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам. Это реально, у меня есть переписка и даже голосовые… но потом у него наступил другой этап», — отметила Цыганова.

Певица отметила, что раньше музыкант возможно и нуждался в ее поддержке, но сейчас это уже явно не так. Однако Цыганова считает, что SHAMAN «переболеет» этим этапом в своей жизни, так как популярность оказывает на человека серьезное давление.

«Ему надо пожелать удачи удержаться на Эвересте и плавно спуститься — творческий человек должен спускаться, его душа должна накапливать эмоции и новые силы», — сказала Цыганова.

Ранее Вадим Цыганов заявил, что красная кнопка SHAMAN не даст Пугачевой вернуться в РФ.

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